Пограбувавши жінку, рецидивіст вирішив сховатися на Запоріжжі

До поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що на одній з вулиць району на неї напав невідомий, штовхнув та вирвав з рук сумку, в якій знаходився мобільний телефон та гроші.

На місце злочину виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Лівобережного відділення поліції. Поліцейські обстежили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків події та перевірили місця ймовірного збуту викраденого.

Розшукові заходи, які тривали впродовж кількох місяців, дали результати: оперативники вийшли на слід зловмисника.

Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який після скоєння злочину переховувався у селищі Запорізької області. Також чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисник повідомив, що збув крадене, а отримані гроші витратив на алкогольні напої.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.