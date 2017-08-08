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Похититель скутера задержан при попытке скрыться с места преступления

Опубликовано 08 Авг 2017

S7_10Полицейские догнали злоумышленника, который угнал в Мариуполе японский мопед, и на полной скорости пытался уйти от преследования.

В дежурную часть Левобережного отделения полиции за помощью обратился пенсионер, который сообщил, что неизвестный молодой человек среди бела дня похитил его мопед, который он ранее припарковал у магазина.

К поискам злоумышленника и похищенного мопеда немедленно приступили патрульные полицейские и оперативники Левобережного отделения полиции.   Также на розыск транспортного средства были направлены сотрудники полиции, которые несут свою службу на стационарных и мобильных   блокпостах.

Во время объезда закрепленных территорий правоохранители одного из автопатрулей увидели разыскиваемый мопед. За рулем его находился парень, который проигнорировал требование полицейских немедленно остановиться. Вместо этого он прибавил скорость и попытался скрыться, однако украденный двухколесный транспортн вышел из строя. Злоумышленник был задержан.

Что касается личности злоумышленника, то им оказался 17-летний житель Левобережного района, ранее   привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Похищенное транспортное средство изъято и возвращено в неповрежденном состоянии законному владельцу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За такие действия санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

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