Поиск людей под завалами, разминирование, собака-антитеррор

Кинологический центр, открытый месяц назад, активно внедряет новейшие методики подготовки четвероногих «полицейских» с учетом специфики зоны АТО и объединяет усилия со всеми профессионалами, которые работают с собаками. Вчера, 20 марта, в Мариуполе состоялось межведомственное совещание по вопросам взаимодействия кинологических подразделений различных служб.

В совещании приняли участие руководители управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области, кинологического центра, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Донецкого и Краматорского пограничных отрядов, Государственной фискальной службы, а также Кинологического союза Украины и Всеукраинской федерации кинологического спорта.

Сейчас в кинологическом центре полиции Донецкой области, созданном по инициативе начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина — 10 служебных собак и щенок. Среди них — собаки-детекторы, которые выявляют оружие, следовые и патрульно-розыскные собаки. Сейчас готовятся выйти на службу собаки, которые натренированы на поиск наркотиков.

Начальник управления уголовного розыска Артем Кисько, курирующий эту линию работы, отметил, что целью сборов является налаживание обмена опытом с кинологами.

- В каждой службе есть своя специфика дрессировки. Мы должны понимать, какие возможности есть у наших коллег, как они тренируют собак, как мы можем объединить наши усилия для безопасности граждан. Кинологическая служба — очень важна, она дает серьезные результаты, — отметил полковник полиции.

Так, на днях в Мангуше с помощью служебной собаки был перекрыт наркотрафик метадона из Одессы. Сейчас кинологи полиции Донецкой области и приданных сил несут службу по всей территории области. Ежедневно помощники полиции выявляют спрятанное оружие и боеприпасы на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.

Кроме того, по распоряжению МВД, отныне служебных собак привлекают к розыску в любом случае: даже если есть всего 0,5 процентов, что собака учует запах — она ​​задействуется. Особенно если это касается поиска детей.

В полиции есть мощная база для содержания и тренировки собак. Так, полоса препятствий, построенная в кинологическом центре, — единственная в Мариуполе, которая соответствует всем нормам для подготовки собак к кинологическим соревнованиям. Для тренировок приобретено современное оборудование.

- Мы развиваемся, используем новейшие технологии дрессировки, обсуждаем их с профессионалами. Особенность нашей методики — ускоренный курс дрессировки. Однако нам интересны моменты, например, по поиску человека непосредственно в лесной зоне, поиску боеприпасов в потоке транспорта — когда собака не изучает каждую машину, а идет посередине и определяет, где спрятаны опасные предметы. Это сэкономит время в ходе проверок на блокпостах, — рассказал Леонид Котов, и.о. начальника кинологического центра ГУНП в Донецкой области.

Среди ключевых вопросов взаимодействия — обмен методиками дрессировки, совместное использование тренировочных баз, оказание помощи в ходе мер безопасности и проведение межведомственных соревнований.

Полицейские готовят собак по самостоятельно разработанным программам с использованием методов тренировки немецких кинологов и бойцов ВСУ в рекордные сроки — в течение месяца-полутора. Для полиции в зоне АТО важно, чтобы собаки как можно скорее могли приступить к выполнению своих обязанностей, потому что никто так, как они, не может чувствовать на расстоянии оружие и взрывчатку. На базе кинологического центра полиции правоохранители продемонстрировали, как работают лабрадоры Гуч и Арес, сертифицированные на поиск оружия, а также Вэйси, которая тренируется на поиск наркотиков и выполняет это задание только в пятый раз (!).

В свою очередь полицейские кинологи заинтересовались методом «свободного поиска», который используют в подготовке четвероногих «пограничников» и «таможенников». Тренировка занимает гораздо больше времени — полгода, но позволяет быстро проверять большой поток транспорта и выявлять вооруженных людей или наркоторговцев в толпе. Для этого полиции не нужно останавливать прохожих — собака сама выявляет и преследует «источник запаха».

- Мы можем поделиться секретами, как работать на судах, на автотранспортных средствах, а сотрудники полиции — как собаки работают на улице. Это огромный опыт, — отметил Евгений Кошкош, и.о. начальника отдела кинологического обеспечения Донецкой таможни Государственной фискальной службы.

Направление, сейчас развивает полиция, — это «собака-антитеррор», что особенно актуально в зоне террористической угрозы. Такой пес — это «оружие» в прямом смысле — он учится атаковать в экстремальных ситуациях. Прыгать в окно, сквозь огонь, не отвлекаясь на действие светошумовых гранат — задачи, которые должен уметь выполнять боевой пес. По этому направлению тренируется немецкая овчарка Туман, который стал первым воспитанником кинологического центра.

Кроме того, полиция налаживает сотрудничество также с общественными организациями, которые занимаются кинологией. Так, по словам президента Всеукраинской федерации кинологического спорта Константина Бинковского, организация готова взаимодействовать с полицией в поисково-спасательных операциях, в частности поиске людей в завалах и в природной среде. Кроме того, они готовят минно-розыскных собак — они помогают в выявлении взрывчатых закладок, растяжек и их разминировании.

За итогам совещания каждая служба представит свой план развития и координации действий.

- Это необходимо, учитывая, какая сложная сегодня ситуация. Собака должна быть обучена в разных направлениях, а для этого есть кинологические структуры. Нужно все знания, все усилия объединить ради общей цели, — отметила Людмила Ляшова, советник президента Кинологического союза Украины, руководитель общественной организации «Кинологический клуб Азов».