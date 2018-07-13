Поки мати спала, її діти влаштували пожежу

В стані алкогольного сп’яніння жінка відпочивала, а її діти 4-х та 5-ти років, залишившись без нагляду, бавилися запальничкою, внаслідок чого спалахнув матрац. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

Вчора, 24 липня, до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про пожежу. Поліцейських та рятувальників викликали мешканці однієї з квартир багатоповерхового будинку.

На місце події негайно виїхали співробітники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, а також співробітники ДСНС та бригада швидкої допомоги.

Поліцейські з’ясували, що в квартирі де сталася пожежа, мешкає багатодітна родина, в якій виховуються 9 неповнолітніх дітей. 42-річна мати, страждаючи від зубного болю, вирішила спожити алкогольний напій та заснула в іншій кімнаті. В цей час її наймолодші син та донька відшукали запальничку та підпалювали папір. Внаслідок небезпечних дій у дитячій кімнаті спалахнув матрац. Коли діти кричали по допомогу, матір спала у іншій кімнаті. На щастя дітей почув сусід та прийшов на допомогу.

Як стало відомо, у родині виховується 9 неповнолітніх дітей. На той час, коли стався спалах батько дітей був на роботі, а інші 7 діточок перебували у дитячому таборі.

Дітей разом із матір’ю було госпіталізовано до лікарні, на щастя отруєння продуктами займання немає.

Поліцейські провели з усіма членами родини профілактичну бесіду та наголосили на неприпустимості того, щоб залишати дітей без нагляду.

Відносно матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).