Поки матір куховарила на кухні, 17-річний син втік з дому крізь вікно

На лінію 102 звернулась стурбована місцева жителька. Жінка повідомила, що з дому втік її 17-річний син. Поки вона куховарила, винахідливий хлопець втік з дому крізь вікно.

На пошуки втікача було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу поліції, чергуючи наряди та співробітників патрульної поліції. Правоохоронці опитали друзів та знайомих хлопця, опрацювали прилеглу територію, та можливі місця його перебування.

Вже через годину поліцейські відшукали хлопця в одному з місцевих парків.

Це не перший випадок, коли дитина втікає з дому тим самим шляхом. Тоді правоохоронці відшукали його на одній з місцевих вулиць.

Співробітники поліції провели з всіма членами родини профілактичну бесіду.

Відносно матері було складено адміністративний протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).