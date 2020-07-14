Поки матір поралася на кухні, донька з інвалідністю вийшла на вулицю та зникла

Поки матір займалася побутовими справами, її 12-річна донька з інвалідністю вийшла на вулицю та зникла. Правоохоронці знайшли дівчинку в сусідському домоволодінні. З маленькою втікачкою все гаразд.

Сьогодні вранці із проханням допомогти знайти дитину до поліції звернулася мешканка Маріуполя. За словами заявниці, вона поралася на кухні,коли почула, як донька виходить на вулицю. Вийшовши слідом за дівчиною через короткий час, у дворі її не знайшла.

Матір дуже хвилювалася, адже через стан здоров’я дитина могла завдати собі шкоди та потрапити в біду.

За пошуки дівчинки взялася слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції. За короткий час правоохоронці знайшли неповнолітню на території домоволодіння одного із сусідів, де вона ховалася у будівлі.

Наразі дитина вдома, з нею все добре.

Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти дітям уваги, а у разі їх зникнення не гаяти часу й звертатися за номером 102. Вчасно надана компетентна допомога врятує дитину від біди.