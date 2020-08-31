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Поки матір зайшла до роботи, 6-річний син безвісно зник

Опубликовано 31 Авг 2020

photo_2020-08-31_11-32-03Поки матір зайшла на хвилину до роботи, 6-річний син, який залишився біля будівлі, безвісно зник. Жінка декілька годин намагалася своїми силами знайти хлопця, однак пошуки ні до чого не призвели.

Вчора, вдень, 30 серпня, до поліції Маріуполя надійшло повідомлення про зникнення 6-річної дитини.

Матір розповіла, що зайшла на хвилину до своєї роботи, аби покласти речі,  а син залишився біля будівлі чекати її. Однак, коли вона вийшла сина вже не було на місці. Декілька годин маріупольчанка своїми силами шукала дитину, однак не знайшла.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Правоохоронці встановили прикмети зниклого хлопчика та розпочали його пошуки. Вже за 15 хвилин пошуків втікача знайшли на одному з дитячих майданчиків неподалік. Дитина розповіла, що потоваришувала із місцевими однолітками та весь цей час гралася на майданчику.

Із неповнолітнім та його матір’ю  проведено профілактичну розмову, аби у подальшому не повторювалося таких випадків.

Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти малолітнім та неповнолітнім дітям уваги, та у разі їх зникнення не гаяти часу та звертатися за номером 102! Вчасно надана компетентна допомога врятує дитину від біди.

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