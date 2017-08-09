Полицейская собака унюхал наркотик, который привезли из соседней области

Во время патрулирования на железнодорожном вокзале наряд полиции задержал жителя Харькова, у которого изъято три пакеты марихуаны.

В ходе обеспечения общественного порядка на железнодорожном вокзале наряд полиции, в состав которого входит кинолог и его четвероногий питомец, натренированная на поиск запрещенных вещей, остановил для проверки мужчину. Гражданин, который покупал билет на поезд в Харьков, показать документы отказался. Причина стала ясна через несколько секунд — служебный лабрадор подал знак, что в багаже пассажира наркотики.

При осмотре в сумке было обнаружено и изъято три свертка с высушенной и перетертой коноплей. 37-летний житель Харькова объяснил, что сорвал наркосодержащие растения в родном городе на пустыре и самостоятельно изготовил наркотик для собственного употребления. В Мариуполь приехал два дня назад в гости к родным и прихватил с собой дозы на каждый день.

Изъятое наркотическое средство направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.