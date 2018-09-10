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Поліцейські долучилися до акції «Витрати хвилину – врятуй дитину»

Опубликовано 10 Сен 2018

Врятуй дитину 10.09.18 110 серпня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам. Найбільш уразливими є діти, тому сьогодні друзі у погонах намагалися донести до кожної дитини: «Тобі завжди є, до кого звернутися, бо ми – поруч та готові допомогти в будь-якій ситуації».

Ювенальні поліцейські по всій області зустрілися з малечею, позбавленою батьківського піклування та що опинилася в складних життєвих обставинах.

Друзі у погонах щодня піклуються про те, щоб хлопчики та дівчатка були у безпеці. Але іноді для того, щоб врятувати дитину – треба вчасно її обійняти. Адже вона довіриться тільки тій людині, якій довіряє.

Поліція закликає дорослих бути уважнішими до малечі, адже дитина будь-якого віку потребує уваги, любові, піклування та обіймів.

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