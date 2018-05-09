Поліцейські долучилися до відзначення Дня перемоги над нацизмом

Керівники поліцейських підрозділів регіону взяли участь в урочистих заходах, присвячених відзначенню 73-ї річниці з дня закінчення Другої світової війни.

Сьогодні співробітники поліції по всій області вітали ветеранів та вшановували пам’ять полеглих героїв. Обеліски та братські могили мільйонів солдатів вкрилися квітами. Разом з правоохоронцями віддати шану своїм героїчним предкам прийшли діти з «Ліги майбутніх поліцейських».

В Маріуполі начальник поліції Донецької області Микола Семенишин та його заступники разом зі всіма жителями вшанували воїнів, які ціною своїх життів визволили країну від окупантів, хвилиною мовчання та поклали квіти до монумента «Воїну-визволителю» і пам’ятної стели з іменами героїв-маріупольців.

У Слов’янську поліцейські привітали своїх колег-ветеранів, які після війни продовжили боротися зі злом – у лавах міліції. Спільний стаж служби цих мужніх воїнів – понад 130 років, а найстаршому з них, учаснику боїв Курської дуги Івану Біднюку виповнилося 97.