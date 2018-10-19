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Поліцейські домовились про співпрацю із захисниками прав тварин

Опубликовано 25 Окт 2018

19_15-32-56В Центральному відділі поліції пройшла зустріч начальника сектору превенції Віталія Митько з директором КП «Щасливі тварини » та з волонтером,  що відстоює права безпритульних тварин.

Метою зустрічі стало налагодження взаємодії правоохоронців та громадськості щодо виявлення порушень законодавства України, які стосуються утримання тварин та знущання над ними.

Під час наради учасники обговорили проведення спільних заходів, зокрема рейдів з метою виявлення та припинення правопорушень відносно тварин. Було розглянуто питання щодо перевірки місць, де можна придбати домашніх  вихованців щодо  наявності дозволу на торгівлю, а також дотримання санітарних норм.

Поліцейські та зоозахисники визначили механізм взаємодії представників комунального підприємства, волонтерів та поліцейських у сфері поводження з тваринами.

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