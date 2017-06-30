Поліцейські Донеччини отримали свій перший водний транспорт

Служба на суші, а найближчим часом – і на воді. Перший катер сьогодні поповнив автопарк поліції регіону. Його оглянув та перевірив особисто заступник голови Нацполіції – начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Четвертий рік поліція Донеччини крок за крок відновлюється та вдосконалюється. Змінюється кожна її складова. Будівля, що розвалювалася, застарілі транспортні засоби, відсутність необхідної техніки для служби в умовах терористичної загрози – поступово все це залишилося позаду.

І сьогодні поліція Донецької області – це новітні технології, це сучасний транспорт, призначений для роботи у «гарячих точках» регіону, та найголовніше – це люди, які готові сумлінно працювати у надскладних умовах, захищати громадян, забезпечувати їхню безпеку, розвиватися та йти вперед.

Як розповів очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, сьогодні правоохоронці зробили перший крок до втілення своєї мрії – можливості забезпечувати безпеку громадян в зоні проведення антитерористичної операції не тільки на суші, а й на воді.

- Три роки ми мріяли охопити цей напрямок роботи. У нас доволі велика берегова лінія, більше 100 км. І незабаром ми будемо забезпечувати правопорядок з боку моря. У тому числі допомагатимемо прикордонникам, Збройним силам України, рятувальним службам, які працюють на воді в Азовському морі, — зазначив генерал.

Він наголосив, що як і завжди, головне завдання поліції тут – охорона публічного правопорядку на береговій зоні. Такий патруль може дістатися туди, куди немає проходу автомобільному транспорту.

Розкриття правопорушень, скоєних на всьому Азовському узбережжі, «за гарячими слідами, виявлення браконьєрів, перевірка плавзасобів – все це охоплюватиме водна поліція.

Поки особовий склад налічує 10 співробітників поліції, які пройшли спеціальну підготовку у Запорізькій області та мають відповідні навички не тільки керуванням водним транспортним засобом, а й тактикою та алгоритмом дій при затриманні зловмисників на воді. Проте згодом кількість підготовлених правоохоронців буде збільшено, наразі навчання тривають.

Про технічні особливості поліцейського катеру розповів механік Дмитро Калініченко. Він зазначив, що цей поліцейський транспорт – повністю українського виробництва. Ідеально підходить для патрулювання в морських умовах, для Азовського узбережжя. Конструкція такого катеру була розроблена ще британськими інженерами у 70-х роках XX століття як рятівний човен, який працюватиме у заливі Ла-Манш. Засіб стійкий, перевернути його дуже складно. Його довжина – 6 метрів, а потужність – 140 «коней».

Співробітник першої в області водної поліції Антон впевнений – така служба дійсно необхідна на Донеччині. Якщо надходить виклик про допомогу – поліцейські прибуватимуть оперативніше. Правоохоронець захоплений новим підрозділом, в якому в подальшому буде служити, бо любить виходити в море.