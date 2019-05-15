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Поліцейські Донеччини шукають очевидців ДТП

Опубликовано 17 Май 2019

дтп2Слідчі обласного главку поліції просять допомоги  у встановленні очевидців двох дорожніх аварій. В одному випадку під колесами авто загинув чоловік, в іншому – тілесні ушкодження отримав неповнолітній хлопчик.

Перше ДТП трапилося 13 листопада 2018 року близько 18.00. Водійавтомобіля «ВАЗ-21063»рухався по вул. Пашковського в Лівобережному районі. Біля перехрестя з вул. Гугеля на нерегульованому пішохідному переходічоловік скоїв наїзд на пішохода похилого віку, який перетинав дорогу. Від отриманих травм 78-річний постраждалий помер.

Інша аварія сталася 16 квітня 2019 року близько о 08.00, де водій автомобіля «KIA CEE’D» рухався по вул. Бахчиванджи в Центральному районі. З боку вул. Зелінського кермач скоїв наїзд нахлопчика 10 років, який йшов до школи. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження.

Якщо Ви стали очевидцем даних ДТП, або маєте інформацію щодо обставин аварій, просимо звернутися за номерами 067-116-90-20,095-888-53-31.

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