Поліцейські кінологи Донеччини обмінялися досвідом із дніпропетровськими колегами

На базі Нікопольського Клубу собаківництва Товариства сприянню оборони України відбувся кінологічний тренінг-семінар за трьома напрямками: слідова робота, слухняність і захисна служба. Своїми знаннями з поліцейськими поділився заступник начальника кінологічного центру поліції Донецької області Сергій Пронь. А службовий собака Туман показав майстер-клас.

У тренінгу взяли участь кінологи з Державної кримінально-виконавчої служби України, Нікопольського осередку кінологічного центру ГУНП в Дніпропетровській області і кінологічного центру ГУНП в Донецькій області.

Мета тренінгу — підвищення професійної майстерності кінологів та рівня натренованості службових собак, перейняття новітніх методик дресирування собак.

Заняття провели інструктор, фігурант і суддя з робочих якостей Борис Томшинський та заступник начальника кінологічного центру поліції Донеччини Сергій Пронь.

На заході була присутня очільниця Центрального клубу службового собаківництва Товариства сприянню оборони України Ірина Івахова.