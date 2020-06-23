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Поліцейські кінологи Донеччини обмінялися досвідом із дніпропетровськими колегами

Опубликовано 25 Июн 2020

Кинологи тренинг 25.06.20 1На базі Нікопольського Клубу собаківництва Товариства сприянню оборони України відбувся кінологічний тренінг-семінар за трьома напрямками: слідова робота, слухняність і захисна служба. Своїми знаннями з поліцейськими поділився заступник начальника кінологічного центру поліції Донецької області Сергій Пронь. А службовий собака Туман показав майстер-клас.

У тренінгу взяли участь кінологи з Державної кримінально-виконавчої служби України, Нікопольського осередку кінологічного центру ГУНП в Дніпропетровській області і кінологічного центру ГУНП в Донецькій області.

Мета тренінгу — підвищення професійної майстерності кінологів та рівня натренованості службових собак, перейняття новітніх методик дресирування собак.

Заняття провели інструктор, фігурант і суддя з робочих якостей Борис Томшинський та заступник начальника кінологічного центру поліції Донеччини Сергій Пронь.

На заході була присутня очільниця Центрального клубу службового собаківництва Товариства сприянню оборони України Ірина Івахова.

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