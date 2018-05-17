Поліцейські кінологи з Донеччини виграли срібло на міжнародних змаганнях

Кінолог Тарас Куба та його чотирилапа вихованка Кейсі поставили особистий рекорд: за 7 секунд знайшли замасковані наркотики у вантажівці та отримали 395 балів з 400 можливих. Команда кінологічного центру поліції гідно представила Донеччину на IV Міжнародних змаганнях кінологічних команд Україна – 2018, які пройшли 15-18 травня у Хмельницькому.

Змагання з пошуку наркотичних засобів, зброї та тютюнових виробів відбулися під егідою Дерржавної фіскальної служби України на базі регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації.

Участь у конкурсі взяла 31 кінологічна команда з 9 країн світу: Білорусі, Польщі, Словакії Молдови, Австрії, Болгарії, Латвії, Грузії, України. Серед учасників – працівники ДФС, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державного підприємства міжнародних авіаліній «Бориспіль».

Мета змагань — набуття міжнародного досвіду зі спеціальної підготовки та використання кінологічних команд.

Поліцію Донеччини представили співробітники кінологічного центру ГУНП в Донецькій області — Тарас Куба з різеншнауцером Кейсі (Камея Райт Гард) та Степан Єрьоменко з німецькою вівчаркою Тері.

Собаки проходили 4 етапи змагань в різних локаціях: пошук на легкових автомобілях, вантажному транспорті, у приміщеннях та в багажі. На виконання завдання давалося 5 хвилин. Команду «шукай» можна було подати лише один раз.

«Ми вперше брали участь у цих змаганнях. На призові місця не розраховували, бо у нас собаки молоді, а конкуренти дуже сильні з солідним досвідом. Нам вдалося перемогти завдяки швидкості. Так, у вантажівці Кейсі знайшла наркотики за 7 секунд, а у приміщенні площею 120 квадратів - за 27 секунд, перемігши команду з Австрії», — розповів Тарас Куба.

Кейсі, якій 1 рік та 7 місяців, отримала 395 балів з 400 можливих та посіла друге місце у напрямку з пошуку наркотичних речовин, поступившись лише команді митної служби (Україна).

Спеціалістка з пошуку зброї Тері, якій трохи більше року, посіла 8 місце в своїй категорії.

Команда кінологів поліції Донеччини була нагороджена кубком та грамотами.

Нагадаємо, 27 травня вихованці кінологічного центру поліції Донеччини візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях «Юний кінолог», які відбудуться у Сумах.