Поліцейські конвойної служби взяли участь у тактико-спеціальних заняттях

12 червня на базі Донецького апеляційного суду в м. Маріуполі й території маріупольського залізничного вокзалу відбулися тактико-спеціальні заняття конвойних нарядів та особового складу військової частини 3057 Національної гвардії України, сектору конвойної служби управління превентивної діяльності та батальйону конвойної служби поліції Донецької області. У заходах було задіяно 16 поліцейських та 55 військовослужбовців, а також 6 одиниць спецтехніки.

Заняття проведено з метою підвищення рівня взаємодії, підготовки особового складу підрозділів правоохоронних органів, відпрацювання злагоджених дій та набуття додаткових практичних навичок у різних нестандартних ситуаціях.

У результаті навчань було відпрацьовано алгоритм дій щодо подолання надзвичайних ситуацій під час конвоювання заарештованих, дії конвойних нарядів під час прийому-передачі ув’язнених на обмінних пунктах, конвоювання в органах судової влади та у випадках нападу на конвойний наряд.