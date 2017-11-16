Поліцейські ліквідували нарколабораторію та вилучили боєприпаси у мешканця Маріуполя

У кімнаті чоловік зберігав 3 гранати, а у підвалі вирощував коноплі. Співробітники поліції вилучили живі кущі різних розмірів та циклів розвитку, ящик з насінням, а також готову марихуану в трьох банках загальним об’ємом 11 літрів.

У рамках профілактичних заходів з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки правоохоронці щоденно вилучають вибухонебезпечні предмети, а також перешкоджають іншим злочинам.

Співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що один з мешканців міста тримає вдома боєприпаси і вирощує наркотичні рослини.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у кімнаті будинку 3 гранати і 2 запали, які знаходились у вільному доступі для будь-кого.

А спустившись у підвал, виявили факт тривалого вирощування наркотичних рослин. 15 свіжих кущів конопель, суху подрібнену речовину, розфасовану у три банки об’ємом 3 і 5 літрів, та ящик із насінням канабісу вилучили у зловмисника поліцейські.

Пояснити свої дії чоловік не зміг. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За даними правопорушеннями відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.