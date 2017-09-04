Поліцейські ліквідували наркопосіви, які сягали 3 метрів заввишки

Понад 140 кущів конопель вилучили співробітники обласного главку поліції на території приватного домоволодіння. 20-річний господар оселі заперечував факт використання нарковмісних рослин, однак в будинку оперативники знайшли спеціальну схованку для сушки каннабісу.

Двоповерховий будинок Центральному районі Маріуполя, охайне подвір’я, троянди та ялинки – за цим, на перший погляд, благополучним «фасадом» ховалася наркоплантація. В ході фінальної стадії операції «Мак» співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчого управління отримали оперативну інформацію, що за вказаною адресою можуть вирощувати наркосировину.

Прибувши на місце, поліцейські побачили на клумбі посеред садової рослинності та бур’яну відбірний каннабіс. Висота конопель дорівнювала 2-2,5 м, а в окремих випадках сягала 3 м.

Правоохоронці нарахували на подвір’ї 141 наркокущ. Посіви вилучено та спрямовано на експертизу.

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів було встановлено господаря приміщення. Ним виявився безробітний 20-річний маріуполець, який пояснив, що будинок належить його бабусі, а зараз він стежить тут за порядком.

За словами хлопця, кущі конопель він не чіпав, однак під час обшуку у дальній кімнаті будинку, яка використовувалася як підсобне приміщення правоохоронці виявили нішу між дахом та пластиковою стелею. На момент візиту поліції там було виявлено та вилучено 3 висушені кущі конопель.

Наразі з чоловіком працюють слідчі, які перевіряють його свідчення. Всі обставини події встановлюються.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке передбачено за ці злочини, — до 7 років позбавлення волі.