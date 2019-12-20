Поліцейські ліквідували наркопритон

Оперативники задокументували діяльність раніше засудженого місцевого мешканця, який влаштував у своїй квартирі точку для виготовлення та вживання наркотиків. Організатору притону загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що в квартирі одного з будинків у Лівобережному районі збираються наркозалежні люди.

З метою перевірки цих відомостей правоохоронці провели санкціонований обшук за вказаною адресою та вилучили шприци з залишками наркотичної рідини бурого та коричневого кольору та інші докази нещодавнього приготування наркотиків.

Під час ліквідації притону в приміщенні знаходився 37-річний господар і двоє його знайомих 32 та 27 років. Чоловіки перебували у стані наркотичного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів».Максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі.