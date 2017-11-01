Поліцейські ліквідували незаконний пункт прийому металобрухту

Понад 90 кг брухту чорного та кольорового металу вилучили співробітники поліції у мешканця Маріуполя.

Співробітники Приморського відділу поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців міста нелегально відкрив вдома пункт прийому металобрухту, а саме кабельно-провідникової продукції.

В ході обшуку у будинку вилучено електронні ваги, зошит із розрахунками. В іншому приміщенні знаходився брухт чорного і кольорового металу, а саме алюмінію, міді, свинцю та стружки бронзи загальною вагою понад 90 кг.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 1 року.