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Поліцейські ліквідували незаконний пункт прийому металобрухту

Опубликовано 20 Ноя 2017

1метПонад 90 кг брухту чорного та кольорового металу вилучили співробітники поліції у мешканця Маріуполя.

Співробітники Приморського відділу поліції  отримали оперативну інформацію, що один з мешканців міста нелегально відкрив вдома пункт прийому металобрухту, а саме  кабельно-провідникової продукції.

В ході обшуку у будинку вилучено електронні ваги, зошит із розрахунками. В іншому приміщенні знаходився брухт чорного і кольорового металу, а саме алюмінію, міді, свинцю та стружки бронзи загальною вагою понад 90 кг.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.213 (Порушення порядку здійснення  операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 1 року.

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