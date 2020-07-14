Поліцейські ліквідували виробництво і збут наркотиків у великих розмірах

Співробітники управління карного розшуку і слідчого управління поліції Донеччини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили жителя Маріуполя, який виготовляв і збував амфетамін і канабіс. У власника наркобізнеса вилучено наркотичні речовини вартістю 50 000 гривень, а також гроші від продажу наркотиків і обладнання для фасування.

У Маріуполі розшуковці вийшли на слід постачальника амфетаміна на місцевий наркоринок. Наркоділок вів торгівлю великими партіями з використанням засобів конспірації. Зловмисник власноруч синтезував удома наркотик з прекурсорів, які замовляв в інтернеті.

Товар чоловік збував через підставних осіб методом закладок. Отримати «крафтовий» наркотик могли лише постійні покупці, яких налічувалося кілька десятків. Один грам амфетаміна коштував 450 гривень.

У результаті кількох етапів оперативних заходів поліцейські задокументували протиправну діяльність нарковиробника. Ним виявився 41-річний маріуполець, який жодного разу не потрапляв до поля зору поліції і не був судимий.

Під час обшуку у будинку підозрюваного вилучено 30 г амфетаміна, канабіс та гроші від незаконної реалізації наркотиків, електронні ваги. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку сягає приблизно 50 000 гривень.

Слідчо-оперативні заходи проводилися у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах). Триває досудове розслідування.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.