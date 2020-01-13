Поліцейські Маріуполя перекрили канал збуту метадону з Дніпропетровщини

Поліцейські викрили сімейний підряд «закладчиків» синтетичного наркотику, який робив схованки забороненої речовини по всьому місту. Правоохоронці вилучили у чоловіків 2 партії метадону у великому розмірі.

Працівники карного розшуку Центрального відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що в Маріуполі двоє чоловіків розповсюджують наркотичну речовину.

Для затримання зловмисників оперативники розробили спеціальний план заходів, під час яких викрили злочинний дует.

В ході обшуку поліцейські вилучили у одного з чоловіків16 пакетиків з невідомою кристалоподібною речовиною, а у іншого – тверду кристалоподібну речовину. Зловмисники пояснили, що це є наркотичним засобом, а саме метадоном, який їм надіслали з іншого регіону.

Встановлено, що 23-річний хлопець зі своїм 40-річним батьком, мешканці Дніпропетровської області, приїхали до Маріуполя з метою реалізації наркотиків шляхом закладок.

Результати експертизи підтвердили, що вилучене є метадоном.

Обом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Максимальне покарання – позбавлення волі 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Маріуполя вищевказаним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.

Триває досудове розслідування.