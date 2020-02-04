Поліцейські Маріуполя пройшли навчання за методикою «Зелена кімната»

Про сучасні форми роботи з дітьми та особливості «зелених кімнат» дізналися слідчі, дільничні офіцери та співробітники ювенальної превенції. Невдовзі вони на практиці реалізують методи «м’якого» опитування неповнолітніх.

Своїм досвідом та знаннями з учасниками заходу ділилися начальник відділу ювенальної превенції області Катерина Шнейдер, старший слідчий слідчого управління Ірина Попазова, представники служби у справах дітей Маріупольської міськради та адвокати системи безоплатної правової допомоги.

У рамках проєкту «Поліція, дружня до дитини», що реалізується громадською організацією «Фонд розвитку Маріуполя» у партнерстві з обласним главком поліції та Маріупольською міськрадою в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу, в усіх районах Маріуполя створюються «зелені кімнати». На старті створення таких об’єктів тема навчання поліцейських спілкуванню з дітьми уразливих категорій набуває особливої актуальності, адже з метою уникнення їх психологічного травмування правоохоронці мають діяти максимально делікатно.

Під час навчань правоохоронці дізнавалися, як під час допиту не зашкодити, а надати соціально-психологічну та правову підтримку неповнолітнім, що стали свідками або жертвами насильства або самі його вчинили. Як зробити атмосферу допиту максимально комфортною та сприятливою, аби діти навіть не розуміли, що з ними проводять офіційні слідчі дії. І головне – як допомагати дітям не тільки розповідати про пережиті травми, а й відновлювати віру в себе та людей.