Поліцейські Маріуполя та Мангушу провели змагання зі стрільби

Змагання було спрямоване на поліпшення індивідуальної вправності поліцейських, навичок поводження зі зброєю, влучності та швидкості стрільби.

Вчора, 17 липня, в тирі «Академії поліції» Донецького юридичного інституту пройшли змагання зі стрільб серед співробітників Центрального відділу та Мангушського відділення поліції.

Перед стартом змагань поліцейських проінструктували та перевірили знання щодо поводження зі зброєю.

Стрільбу проводили з автоматів Калашникова та виключно під наглядом інструктора тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

У змаганнях брали участь наставники та їх підшефні, які закінчили вищі навчальні заклади у 2018 році та призначені на відповідні посади. Керівники показали своїм молодим колегам, як правильно та швидко цілитися. Молоді офіцери не відставали та теж показали гарні результати.