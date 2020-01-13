Поліцейські Маріуполя викрили шахрая

Оперативники Центрального відділу поліції встановили особу чоловіка, якій виманив у 78-річного пенсіонера нову пральну машину. Наразі майно повернуто законному власнику, а правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі.

Працівники карного розшуку Центрального відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що місцевий мешканець 1941 року народження став жертвою шахрая.

Як з’ясувалося, правопорушник неодноразово приходив до сина майбутнього потерпілого. Під час візитів, чоловік побачив новесеньку пральну машинку, та вирішив ошукати пенсіонера. Він умовив літнього чоловіка, надати йому побутову техніку на 2 тижня, про що написав розписку в якій вказав вигадане прізвище. Між тим аферист вже домовився перепродати виказане майно в Інтернеті за півціни.

В ході проведених заходів поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний маріуполець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Речовий доказ поліція вилучила. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Поліція Маріуполя закликає мешканців міста не вірити малознайомим громадянам, а також сумнівним продавцям та низькій вартості. Будь-яка отримана інформація підлягає обов’язковій перевірці.

Шахраї не обирають потерпілих за станом матеріального положення, професію чи віком, у зоні ризику будь-хто.