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Поліцейські Маріуполя взяли участь у командному змаганні зі скелелазіння

Опубликовано 30 Июн 2020

Мариуполь кубок по скалолазанью 30.06 (10)Вчора, 29 червня, на території центру спорту та відпочинку «Аляска» відбувся Кубок силових структур зі скелелазіння. За звання найшвидших скелелазів боролися працівники Центрального відділу поліції, патрульні поліцейські, рятувальники, нацгвардійці та курсанти Донецького юридичного інституту.

Захід відбувся в рамках Дня Конституції та став можливим завдяки управлінню молоді та спорту Маріупольської міської ради та спортивному центру «Аляска».

Так, на професійному скеледромі зустрілися понад 30 правоохоронців у складі п’яти команд. Всі учасники вперше випробували свої сили у подібному виді спорту.

Змагання проходило без глядачів та вболівальників, із застосуванням заходів безпеки.

Перше місце здобули патрульні поліцейські підрозділу тактико-оперативного реагування. Переможців було нагороджено кубком, а інші команди — відзначено призами.

Поліцейські беруть участь у різних спортивних змаганнях, бо спорт — це життя, здоров’я та сила.

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