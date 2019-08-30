Поліцейські менш ніж за годину затримали підозрюваного у пограбуванні

Напад на потерпілого стався вночі біля зупинки громадського транспорту. Зловмисник побив жертву до втрати свідомості, забрав сумку та годинник. Маючи «на руках» мінімум прикмет фігуранта, патрульні поліцейські та оперативники затримали його на одному з подвір’їв.

Близько 03:00 по допомогу до поліції звернувся 29-річний чоловік, який повідомив, що на нього напав невідомий та заволодівмайном.

На пошуки зловмисника виїхали наряди патрульної поліції та оперативники Центрального відділу поліції. Вже менш ніж за годину патрульний екіпаж «Чайка 125» відшукали підозрюваного в одному з дворів. При собі у чоловіка був телефон потерпілого, а неподалік поліцейські знайшли викрадені речі, яких нападник встиг позбутися.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Підозрюваним у злочині виявився неодноразово засуджений 26-річний місцевий мешканець.

Слідчі Центрального відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №1 вже повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.