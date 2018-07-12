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Поліцейські нагадали дітям про правила дорожнього руху

Опубликовано 18 Июл 2018

12photo_2018-07-14_17-38-04З початком літніх канікул на дорогах міста почали з’являтися неповнолітні велосипедисти. Аби застерегти дітей від дорожньо-транспортних пригод, поліцейські нагадали їм про правила дорожнього руху.

Співробітники ювенальної превенції Приморського відділення поліції спільно з представниками ланки «Ліги майбутніх поліцейських» провели рейд по вулицям Приморського району, де нагадали неповнолітнім велосипедистам про правила дорожнього руху.

Поліцейські нагадали хлопчикам та дівчаткам, на який сигнал світофору можно пересуватися по дорозі, а на який не можна рушати  з місця,  та з якої сторони дороги треба їхати, аби не потрапити в дорожньо-транспортну пригоду.

Завірившись у тому, що маленькі велосипедисти знають правила дорожнього руху, поліцейські побажали їм гарної дороги.

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