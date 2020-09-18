Поліцейські навчили маріупольських школярів прийомам самооборони

У навчально-виховному комплексі «Ліцей-школа №48» в Маріуполі відбувся «Факультатив з поліцейським». Це заняття з безпеки, яке поліція Донеччини проводить у школах протягом навчального року. Поліцейські інструктори, кінологи, вибухотехніки і психологи дають дітям майстер-класи щодо захисту від загроз, а також демонструють, як поліція охороняє безпеку.

«Факультатив з поліцейським» було запроваджено чотири роки тому, і саме в НВК «Ліцей-школа №48» відбулося перше заняття. Відтоді дирекція навчального закладу щороку запрошує працівників поліції провести урок, адже його мета – безпека дітей.

Захід організовано управлінням кадрового забезпечення обласного главку поліції за участі Донецького юридичного інституту МВС України. Цього разу правоохоронці зустрілися з учнями 8-9 класів.

Інструктори тренінгового центру поліції показали прийоми самооборони, а вибухотехніки розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. А працівники кінологічної служби продемонстрували, що собаки можуть бути не тільки вірними друзями, а й ідеальними детекторами, які виявляють невидимі сліди краще за будь-який апарат.

Діти також мали змогу отримати поради від поліцейських психологів та задати питання викладачам і курсантам юридичного інституту щодо вступу до вишу.

Завершилася зустріч тематичними вікторинами, найактивніші учасники яких отримали призи з символікою поліції.