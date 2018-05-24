Поліцейські попередили відправку дівчат до Туреччини в сексуальне рабство

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим управлінням поліції Донецької області та обласною прокуратурою припинили діяльність вербувальника, який намагався переправити закордон двох мешканок Донеччини для сексуальної експлуатації.

Зловмисник був затриманий в міжнародному аеропорті Харкова у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Дві дівчини, які вже пройшли реєстрацію, врятовані.

Затриманню передували півроку оперативної роботи. Поліцейські встановили 30-річного жителя сусідньої області, який приїхав на Донеччину з метою вербування дівчат для надання інтимних послуг у Туреччині.

Чоловік завербував двох малозабезпечених жительок Маріуполя віком до 25 років, скориставшись їхнім уразливим станом. Молодим жінкам він обіцяв гарні умови праці та високі заробітки.

За кожну дівчину торговець мав отримати по 5 тисяч гривень. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – домашній арешт строком на 60 діб.

Кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми спрямовано до суду.