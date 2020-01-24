Поліцейські посилили контроль над великогабаритним транспортом

Заходи спрямовані на викриття перевізників, що порушують вагові параметри, встановлені законодавством України. У 2019 році поліцейські задокументували 162 факти перевищення допустимих вагових норм.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції Донеччини спільно з працівниками Укртрансбезпекою Донецької області в посиленому режимі проводять рейди державного контролю щодо дотримання перевізниками вимог чинного законодавства.

Заходи спрямовані на збереження безпеки дорожнього руху під час перевезення пасажирів та автомобільних доріг від руйнування.

Так, у п’ятницю, 24 січня, під час спільної рейдової перевірки на габаритно-вагових комплексах поліцейські задокументували факт перевищення допустимих вагових норм. Загалом у минулому році правоохоронці виявили 162 таких факти.

На сьогоднішній день за підтримки Донецької облдержадміністрації усі територіальні органи Головного управління Національної поліції в Донецькій області забезпечені пристроями для блокування коліс. Це дає можливість, в разі виявлення порушення правил проїзду великовагових або великогабаритних транспортних засобів, тимчасово затримувати такий транспортний засіб згідно зі ст. 2652 Кодексу України про адміністративні правопорушення шляхом блокування.