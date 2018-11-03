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Поліцейські повернули додому 10-річного школяра

Опубликовано 29 Ноя 2018

3Хлопець злякався, що через неприємнощі у школі його будуть сварити батьки та вирішив не повертатися до дому. 

Вчора ввечері на лінію 102 звернулася стурбована жінка. За словами маріупольчанки після уроку в музичній школі її 10-річний син не повернувся додому.

На пошуки неповнолітнього було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Лівобережного відділення поліції, всі наряди поліції та співробітників патрульної поліції. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини а також опрацювали прилеглу територію.

Вже через 3 години співробітники Лівобережного відділення поліції відшукали втікача у Центральному районі міста. Як з’ясувалось, хлопець перебував у свого рідного дядька.

Встановлено, що напередодні вранці у школяра виникли проблеми у школі, через які до учбового закладу було викликано прийомну матір хлопця. Дитина злякалася, що через неприємності у школі його будуть сварити та вирішив не повертатися до дому.

Інспектори ювенальної превенції Лівобережного відділення поліції провели профілактичну бесіду з хлопцем та його батьками.

Щодо жінки було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

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