Поліцейські повернули додому 13-річну втікачку

Дівчина пішла гуляти містом після конфлікту з мамою. Через декілька годин після звернення, правоохоронці знайшли школярку.

Посварившись вдома, дівчина вирішила висловити протест та пішла з дому. До пізньої ночі матір чекала доньку, але вона так і не повернулася.

Після звернення на лінію 102 інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції перевірили всі місця можливого перебування дитини, подруг і знайомих.

Було встановлено, що розшукувана ховалася у своїх друзів. З членами родини проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Наразі з сім’єю працюють соціальні служби. Також розглядаються матеріали за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

Нагадуємо, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, проте втрачається час, а дитина може потрапити у біду.