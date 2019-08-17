Поліцейські повернули додому 14-річного хлопця

Через конфлікт з батьками підліток вирішив не повертатися додому. Ночував на березі моря, а наступного дня пішов рибалити. Саме під час цього заняття інспектори ювенальної превенції обласного управління та місцевої поліції знайшли юнака.

Вчора близько 22.00 по допомогу до поліції звернулася 38-річна жінка, неповнолітній син якої не повернувся додому.

На пошуки хлопця виїхали співробітники ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області та Центрального відділу поліції. Поліцейські опитали друзів, родичів та знайомих втікача, промоніторили соцмережі, відпрацювали публічні місця та прилеглу території.

Вже наступного дня правоохоронці встановили місце перебування школяра. Хлопець був знайдений на території міського пляжу.

Він пояснив, що через непорозуміння з сусідом могла виникнути сварка з рідними, а щоб уникнути конфлікту, вирішив піти з дому.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з хлопцем та його батьками, пояснили про можливі наслідки такої поведінки. Відносно батьків буде складений адміністративний протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

Загалом впродовж доби поліція Донеччини повернула додому трьох зниклих дітей.