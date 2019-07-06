Поліцейські повернули додому 2 дітей

Один з хлопчаків втік з дому, щоб піти купатись на річку, а другий пішов викидати сміття та загрався на вулиці.

Із повідомленням про втечу неповнолітнього до поліції звернулась матір. Жінка розповіла, що 11-річний син втік з будинку через вікно. Поки бабуся готувала на кухні, а матір була на роботі, хлопець зняв з вікна своєї кімнати сітку, виліз через нього на вулицю та пішов у невідомому напрямку.

На пошуки хлопця були спрямовані оперативники Кальміуського відділення поліції та патрульні поліцейські, які перевіряли всі можливі місця перебування дитини, опитували його родичів, друзів та знайомих. Вже за кілька годин оперативники встановили місце перебування хлопця та повернули його додому. Як виявилось, неповнолітній втік з дому, щоб піти купатись до місцевої річки.

Із дитиною та його родичами було проведено профілактичну бесіду, де поліцейські наголосили на неприпустимості повторення подібних вчинків.

У Центральному районі з проханням знайти сина до поліції теж зверталася мешканка. Жінка повідомила, що 10-річний син пішов у двір викидати сміття та не повернувся. Патрульні поліцейські відшукали дитину біля дому. Як виявилось, хлопчик зустрів друзів та вирішив пограти із ними на вулиці.

Поліція звертається до всіх батьків та піклувальників! Не залишайте неповнолітніх без нагляду та завжди будьте обізнані про їх місцезнаходження. За життя та здоров’я дітей несуть відповідальність батьки ( піклувальники)!

Крім того, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.