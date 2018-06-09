Поліцейські повернули додому 4-річного мандрівника

Будучи в гостях у бабусі, малюк скучив за батьком та пішов з подвір’я в пошуках рідного. Помітили дитину небайдужі перехожі, які негайно звернулись до поліції. Тим часом бабуся намагалася самостійно знайти онука. Правоохоронці повернули дитину додому та притягнули до відповідальності батьків.

На лінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян, які повідомили, що на одній з зупинок громадського транспорту блукає маленька дитина.

На місце виїхали співробітники ювенальної превенції Центрального відділу поліції та патрульні поліцейські.

Правоохоронці поспілкувалися з дитиною та дізналися, що хлопчику 4 роки. Мандрівник повідомив, що гуляв у своєму дворі та вирішив піти до батька на роботу, але заблукав.

Як виявилося, дитина знаходилася у гостях в своєї бабусі. Коли батько був на роботі, хлопчик гуляв у дворі, а бабуся тим часом дивилася за ним у вікно. Помітивши, що онук зник, жінка своїми силами почала шукати його.

Поліцейські знайшли будинок, звідки пішов малюк, та провели профілактичну бесіду з усіма членами родини.

Відносно батька було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські нагадують батькам: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.