Поліцейські повернули додому маленьких мандрівників

12-річний хлопець з 10-річною сестрою пішли з дому з великою сумою грошей. Поки мати нервувала в пошуках своїх дітей, неповнолітні відпочивали на морі. Впродовж 3 годин правоохоронці відшукали малечу та повернули додому.

На лінію 102 звернулася жінка та повідомила про те, що її неповнолітні діти пішли з дому та не повернулися.

На пошуки хлопчика та дівчинки було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції, всі наряди поліції та патрульних. Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих малечі.

Вже за 3 години співробітники патрульної поліції відшукали втікачів на узбережжі селища Піщане. З’ясувалося, діти взяли накоплені батьками гроші розміром понад 10 тисяч гривень та попрямували витрачати їх на берег моря, ласуючи морозивом.

Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а неповнолітнім розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).