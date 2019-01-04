Последние новости

Поліцейські повернули додому неповнолітню

Опубликовано 08 Янв 2019

подрдетиНа лінію 102 зателефонувала стурбована мешканка Центрального району, яка повідомила, що минулого дня пішла з дому її 14-річна донька та до теперішнього часу не повернулась.

На пошуки неповнолітньої  було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу поліції, всі наряди поліції та патрульних поліцейських.

Правоохоронці опрацювали прилеглу територію, залізничний та автовокзали, а також опитали друзів та знайомих дитини.

Протягом півтори години  співробітники поліції відшукали втікачку у Лівобережному районі міста.

Як виявилося, дівчина  не хотіла повертатися додому, адже вважала що вже доросла, та має право гуляти скільки схоче, тож залишилася в свого друга.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а дівчинці розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські нагадують батькам: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

Похожие сообщения

Чоловiк вирвав з рук жінки сумку з майном, вартістю 14 тисяч гривень

Опубликовано 10 Янв 2019

Загорнутий у килим понівечений труп жінки був знайдений у каналізаційному люку

Опубликовано 10 Янв 2019

Чоловік накинувся на перехожу та вихопив в неї майно

Опубликовано 08 Янв 2019

На блокпостах Донеччнии водії можуть отримати допомогу та зігрітися

Опубликовано 04 Янв 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-