Поліцейські повернули додому неповнолітню

На лінію 102 зателефонувала стурбована мешканка Центрального району, яка повідомила, що минулого дня пішла з дому її 14-річна донька та до теперішнього часу не повернулась.

На пошуки неповнолітньої було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу поліції, всі наряди поліції та патрульних поліцейських.

Правоохоронці опрацювали прилеглу територію, залізничний та автовокзали, а також опитали друзів та знайомих дитини.

Протягом півтори години співробітники поліції відшукали втікачку у Лівобережному районі міста.

Як виявилося, дівчина не хотіла повертатися додому, адже вважала що вже доросла, та має право гуляти скільки схоче, тож залишилася в свого друга.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а дівчинці розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські нагадують батькам: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.