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Поліцейські повернули додому загублену неповнолітню дівчину

Опубликовано 28 Янв 2018

девушка15-річна дівчина після сварки з матір`ю поїхала у гості до малознайомого друга, вирішивши не повідомляти про своє місцезнаходження рідних.

До співробітників Приморського відділення поліції звернулась стурбована жінка, яка повідомила, що її дочка не повернулась додому з прогулянки.

На пошуки дівчини одразу виїхали  поліцейські ювенальної превенції. Правоохоронці обшукали прилеглу територію, опитали друзів і можливих свідків. І вже наступного дня знайшли білянку і повернули додому.

Як з`ясувалось у ході пошукових спецзаходів,  дівчина перед зникненням посварилась з матір`ю і пішла гуляти з 17-річним хлопцем, з яким нещодавно познайомилась у соціальні мережі. У нього і залишилась ночувати, зробивши вигляд, що попередила рідних.

Також поліцейські дізнались, що в родині напружені стосунки і дівчина вже 2 роки не ходить до школи.

З родиною була проведена профілактична бесіда. А матір 15-річної дівчини притягнуто до адміністративної відповідальності ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх змінюють, обов`язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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