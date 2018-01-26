Поліцейські повернули додому загублену неповнолітню дівчину

15-річна дівчина після сварки з матір`ю поїхала у гості до малознайомого друга, вирішивши не повідомляти про своє місцезнаходження рідних.

До співробітників Приморського відділення поліції звернулась стурбована жінка, яка повідомила, що її дочка не повернулась додому з прогулянки.

На пошуки дівчини одразу виїхали поліцейські ювенальної превенції. Правоохоронці обшукали прилеглу територію, опитали друзів і можливих свідків. І вже наступного дня знайшли білянку і повернули додому.

Як з`ясувалось у ході пошукових спецзаходів, дівчина перед зникненням посварилась з матір`ю і пішла гуляти з 17-річним хлопцем, з яким нещодавно познайомилась у соціальні мережі. У нього і залишилась ночувати, зробивши вигляд, що попередила рідних.

Також поліцейські дізнались, що в родині напружені стосунки і дівчина вже 2 роки не ходить до школи.

З родиною була проведена профілактична бесіда. А матір 15-річної дівчини притягнуто до адміністративної відповідальності ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх змінюють, обов`язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.