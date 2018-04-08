Поліцейські повернули двох неповнолітніх, які понад добу були відсутні вдо

14-річні маріупольські «Ромео» та «Джульєтта» наперекір батькам вирішили бути разом, залишили рідні домівки та прогулювали школу. Поліцейські відшукали підлітків та повернули їх у родини.

До співробітників Центрального відділу поліції звернулися одразу двоє батьків, чиї діти впродовж доби не поверталися додому та на зв’язок не виходили.

Інспектори ювенальної превенції одразу розпочали комплекс розшукових заходів: опитали коло знайомих та друзів, перевірили залізничний та автовокзали міста, обстежили вулиці, парки та сквери міста. Крім того, на пошуки хлопця та дівчини було орієнтовано усі наряди поліції та місцеве ЗМІ.

Оперативні дії дали свої результати — співробітники поліції знайшли дітей на одній з вулиць Центрального району та повернули їх у родини.

Хлопець та дівчина навчаються в одній школі, мають романтичні стосунки. Але відносини між закоханими почали негативно впливати на навчання, і батьки заборонили дітям зустрічатися. За це неповнолітні вирішили «покарати» рідних та втекли. Одну ніч провели на вулиці, а вдень, коли батьків не було вдома, поверталися до квартир, аби поїсти та переодягнутися. Весь час на зв’язок не виходили.

Відносно батьків складені адміністративні матеріали ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).