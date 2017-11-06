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Поліцейські повернули школяру телефон, викрадений шахраєм

Опубликовано 30 Ноя 2017

телефон3Зловмисника, який попросив у 13-річного хлопця телефон і втік, затримали по «гарячих слідах».

До Кальміуського відділення поліції звернулась мати неповнолітнього і повідомила, що її син дав свій телефон незнайомому чоловіку під приводом подзвонити. Хлопець вирішив допомогти чоловікові. Але як тільки той отримав апарат, одразу побіг.

За викликом одразу виїхав наряд патрульної поліції  і слідчо-оперативна група. Розпочали пошукову операцію.

Правоохоронці разом із підлітком на авто «прочісували» територію і незабаром виявили зловмисника, який спокійно прогулювався вулицею. Ним виявився 42-річний раніше судимий місцевий мешканець.

Телефон вилучили та повернули власникові.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) . Чоловіку загрожує до 3 років.

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