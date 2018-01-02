Поліцейські познайомили дітей з Кінологічним центром

Сьогодні, 3 січня, вихованці дитячого християнського центру «Добрий самарянин» познайомились із собаками, які вже неодноразово доводили свою майстерність і вправність,рятували життя людей, допомагали поліцейським виявляти зброю, боєприпаси чи наркотики.

Під час зимових канікул співробітники ювенальної превенції Центрального відділу поліції влаштували для дітей пізнавальну екскурсію до Кінологічного центру.

Сучасний Кінологічний центр було відкрито у лютому того року. За допомогою поліцейських собак вже розкрито більше 80 злочинів. Зараз у «собачому штабі» мешкає 19 елітних псів, яких кожного дня тренують кінологи. Хтось спеціалізується на пошуках зброї, інші – наркотиків, також вміють відшукувати людей і затримувати злочинців. Та усі собаки знають та виконують різні команди, які вони із задоволенням продемонстровали маленьким гостям.

Дітей познайомили з двома поліцейськими псами – Гучем та Кейсі. Після показового виступу собаки доводили свої професійні вміння. Лабрадор Гуч відшукав набої, які були сховані у одному з 6 ящиків. Також правоохоронці проінформували малечу про небезпечність зброї та вибухівки. Якщо хтось знайде вибухонебезпечний предмет, то в ніякому разі не можна торкатися його і не грати, а одразу повідомити дорослих та викликати поліції за номером «102».

Від екскурсії діти отримали море позитивних вражень та емоцій, задали багато питань і фотографувалися з новими друзям. Натомість кінологи запросили хлопців та дівчат частіше відвідувати центр.