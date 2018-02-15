Поліцейські презентували роботу системи безпеки UASC представникам європейського банку
Єдиний аналітичний сервісний центр поліції Донецької області (UASC) відвідала делегація Європейського банку реконструкції та розвитку. Гості побачили, як інтелектуальні технології допомагають забезпечувати безпеку в Маріуполі.
Метою візиту став моніторинг рівня безпеки у Маріуполі, що є умовою для виділення кредитних коштів на розвиток міста.
Керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж та старший банкір ЄБРР, керівник сектора інфраструктури в Україні Марк Магалецький ознайомилися з роботою аналітиків UASC та новітніх технологій, які знаходяться на службі поліції Донеччини.
Відвідувачі побачили, як працюють камери інтелектуального відеоспостереження. Наразі в Маріуполі їх 37, в цьому році планується встановити ще 67. Камери здатні розпізнавати автомобілі, які перебувають в угоні, та розшукуваних осіб. Сигнал надходить в UASC за 15 секунд, що дозволяє розкривати злочини «за гарячими слідами».
Також поліцейські продемонстрували основні функції мобільного додатку «Поліція 102», серед яких – виклик поліції в один клік.
Представники європейського банку впевнилися, що оперативна ситуація перебуває під контролем поліції Донеччини.