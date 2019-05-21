Поліцейські презентували свою професію маріупольцям

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Маріуполя Віталій Бортнюк разом зі співробітниками сектору кадрового забезпечення Центрального відділу поліції завітали до центру зайнятості, аби розповісти жителям про переваги служби у Національній поліції.

Віталій Бортнюк акцентував увагу на важливості та цікавості роботи поліцейського, навів приклади з власного досвіду і відповів на запитання слухачів.

Також правоохоронці запросили всіх охочих змінити свою професійну кар’єру, приєднатися до рядів Національної поліції України та розповіли про умови працевлаштування.

Отже, вимоги до кандидатів: