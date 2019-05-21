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Поліцейські презентували свою професію маріупольцям

Опубликовано 23 Май 2019

36_5993Тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Маріуполя Віталій Бортнюк разом зі співробітниками сектору кадрового забезпечення Центрального відділу поліції завітали до центру зайнятості, аби розповісти жителям про переваги служби у Національній поліції.

Віталій Бортнюк акцентував увагу на важливості та цікавості роботи поліцейського, навів приклади з власного досвіду і відповів на запитання слухачів.

Також правоохоронці запросили всіх охочих змінити свою професійну кар’єру, приєднатися до рядів Національної поліції України  та розповіли про умови працевлаштування.

Отже, вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • вік від 18 років;
  • наявність повної загальної середньої освіти (для посад поліцейських ізоляторів тимчасового тримання, помічників дільничних офіцерів поліції, поліцейських сектора реагування патрульної поліції) вищої освіти (для посад дільничних офіцерів поліції).
  • вільне володіння українською мовою;
  • хороший стан здоров’я і розвинені фізичні дані.

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