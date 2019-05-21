Поліцейські презентували свою професію маріупольцям
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Маріуполя Віталій Бортнюк разом зі співробітниками сектору кадрового забезпечення Центрального відділу поліції завітали до центру зайнятості, аби розповісти жителям про переваги служби у Національній поліції.
Віталій Бортнюк акцентував увагу на важливості та цікавості роботи поліцейського, навів приклади з власного досвіду і відповів на запитання слухачів.
Також правоохоронці запросили всіх охочих змінити свою професійну кар’єру, приєднатися до рядів Національної поліції України та розповіли про умови працевлаштування.
Отже, вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік від 18 років;
- наявність повної загальної середньої освіти (для посад поліцейських ізоляторів тимчасового тримання, помічників дільничних офіцерів поліції, поліцейських сектора реагування патрульної поліції) вищої освіти (для посад дільничних офіцерів поліції).
- вільне володіння українською мовою;
- хороший стан здоров’я і розвинені фізичні дані.