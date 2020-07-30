Поліцейські Приморського району затримали підозрюваного у вбивстві

Під час застілля, у ході конфлікту, 60-річний мешканець Маріуполя спричинив своїй співмешканці тілесні ушкодження. Жінка впала та вже не прийшла до тями. За цей злочин зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вчора, 29 липня, до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про смерть його 40-річної співмешканки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділення поліції.

У результаті слідчих дій було встановлено, що напередодні ввечері між чоловіком та загиблою виник конфлікт: співмешканці разом розпивали алкогольні напої та посварилися. Під час конфлікту чоловік схопив дощечку від зламаного стільця та почав нею бити цивільну дружину. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває досудове розслідування.