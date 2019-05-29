Поліцейські примусово повернули додому 9 іноземців

З початку проведення операції «Мігрант» маріупольські правоохоронці виявили 41 порушника у сфері міграційного законодавства. З нелегалів вже стягнено майже 40 тисяч гривень штрафу.

З 16 березня на території Маріуполя та Мангушського району розпочалася всеукраїнська операція «Мігрант», спрямована на протидію нелегальній міграції та виявлення іноземців, які вчиняють злочини на території України.

З початку практичного етапу профілактичних заходів поліцейські викрили 27 іноземних громадян, які перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Відносно них складені протоколи за ст. 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відносно 12 порушників були прийняті рішення про примусове повернення до країни походження, та вже 9-тьох з них видворено з держави. Стосовно ще 5 іноземців — прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки, всі вони вже повернені до країн походження.

Крім того, було виявлено 14 місцевих мешканців, які не проконтролювали своєчасну реєстрацію своїх знайомих іноземців. Маріупольців було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.205 КУпАП (Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства).

Боротьба з порушеннями міграційного законодавства триває.