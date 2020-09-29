Поліцейські притягують до відповідальності двох чоловіків за вчинення домашнього насильства

За систематичне знущання над жінками зловмисникам загрожує до двох років позбавлення волі.

Днями, із повідомленням про насильство до поліції звернулися дві місцеві мешканки, 1977 та 1985 років народження. Жінки повідомили, що підвергаються фізичному та психологічному насильству. Одна з них страждала від знущань співмешканця, а друга від власного сина.

Поліцейські застосовували до кривдників заходи адміністративного впливу за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП, але на шлях виправлення чоловіки так і не стали.

Коли стосунки між родичами зайшли у глухий кут, слідчі розпочали провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України, яка передбачає в рази суворіше покарання. Наразі триває досудове розслідування.

Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою домашнього насильства, в жодному разі не замовчуйте такі випадки. Обов’язково звертайтеся до поліції, адже своєчасне інформування може попередити страшні наслідки.

Не терпіть, не замовчуйте та звертайтеся по допомогу на цілодобову безкоштовну гарячу лінію:

з мобільних телефонів — 116 123

зі стаціонарного телефону — 0 800 500 335

на спецлінію 102 або урядову гарячу лінію 1547

Також запущено чат-бот у Telegram https://t.me/police_helpbot, який може: