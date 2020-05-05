Поліцейські притягують до відповідальності жінку за збут наркотиків та спробу підкупу

Маріупольчанка розповсюджувала наркотичні речовини. За скоєння злочину наркодилерші загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліцейських надійшла інформація про те, що місцева мешканка, 1993 року народження,займається збутом наркотиків.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання жінки було виявлено та вилучено 26 згортків, дві пластикові ампули з невідомою речовиною та двоє електронних ваг. За словами власниці, серед вилученого — канабіс, «екстезі», солі «Альфа» та амфетамін. Виявлені речовини направлено на експертизу.

Як виявилось, маріупольчанка замовляла заборонений «товар» через Telegram-канал, після чого збувала наркозалежним особам у спосіб «з рук в руки».

Зловмисницю було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Намагаючись уникнути відповідальності та обійти закон, зловмисниця звернулася до слідчої поліції з пропозицією: за непритягнення до кримінальної відповідальності вона пообіцяла надати поліцейській 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Про корупційну складову слідча поліції рапортувала своєму керівництву та працівникам Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі Центрального ВП ГУНП у Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримали у службовому кабінеті поліцейської під час передачі частини «відкупних» – 8 тисяч гривень. Ще 20 тисяч гривень мешканка Маріуполя збиралася донести того ж дня. Готується вручення підозри фігурантці та обрання запобіжного заходу. Крім раніше скоєного правопорушення, жінці доведеться відповісти й за підкуп службової особи, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.