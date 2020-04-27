Поліцейські просять відгукнутися свідків смертельного ДТП в Маріуполі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 квітня о 16.50 у Кальміуському районі міста. Водій автомобіля «довгоміра» скоїв наїзд на велосипедиста. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Так, водій на автомобілі«довгомір» марки «DAF» з причепом на перехресті просп. Нікольського з вул. Ливана скоїв наїзд на велосипедиста. 32-річний чоловік загинув на місці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Якщо Ви володієте інформацією про ДТП, просимо повідомити до поліції за номерами 067-116-90-20 (слідчий по ДТП Павло Мирошниченко) або 102.