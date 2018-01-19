Поліцейські провели масштабну навчальну спецоперацію

В ході тактико-спеціальних навчань, які відбулися сьогодні в Маріуполі, співробітники поліції відпрацювали відразу три оперативних плани: «Сирена», «Грім» та «Заручник». Поліцейські за дві години розшукали та знешкодили групу озброєних злочинців, які втекли з-під варти, відкрили вогонь у місті, а після забарикадувалися в будинку із заручником. Спецоперація проходила в умовах, максимально наближених до реальності.

Мета навчань – перевірка боєготовності, відпрацювання дій в екстремальних умовах та вдосконалення взаємодії між всіма підрозділами поліції. У заходах також було задіяно бійців Національної гвардії.

За діями поліцейських спостерігали радник міністра внутрішніх справ, Голова Громадської ради при МВС України Володимир Мартиненко, який перебував в Маріуполі з робочим візитом, та представники міської ради.

За легендою, троє підсудних скоїли втечу зі слідчого ізолятору Маріуполя, напавши на постових і заволодівши їх автоматами.

По тривозі на всій території Донецької області було введено в дію план «Сирена»: озброєні групи поліції перекрили можливі шляхи відходу злочинців, блокували в’їзди-виїзди з Маріуполя та області, всі зовнішні наряди були орієнтовані на розшук втікачів. За місцем можливої появи втікачів було влаштовано засідку.

Одночасно в обласному главку поліції було розгорнуто ситуаційний центр, куди в режимі реального часу стікалася вся оперативна інформація. Керування операцією здійснювалося за допомоги інтелектуальних технологій Єдиного аналітичного сервісного центру (UASC): від отримання завдання до реагування проходили лічені хвилини.

Вже за 20 хвилин, поліцейські знали, що зловмисники викрали автомобіль, взявши водія у заручники. Система інтелектуального відеоспостереження «просканувала» дороги та «засікла» викрадену автівку, ідентифікувавши її за маркою, кольором та держномером.

Два наряди патрульної поліції почали переслідування. Спочатку злочинці спробували втекти від погоні, виконавши обманний маневр, а коли це не допомогло – розстріляли екіпаж поліцейських, поранивши одного працівника. Другий патруль продовжив переслідування на безпечній відстані.

Після цього бандити кинули машину та сховалися у покинутому будинку, в кількох кілометрах від лінії розмежування з тимчасово окупованою територією, куди вони намагалися дістатися під покровом темряви. В ході операції поліцейським допомагали і небайдужі громадяни: житель Лівобережного району почув постріли на вулиці та повідомив про місце схову стрілків на лінію 102.

У рамках оперативного плану «Грім» з числа бійців спецпідрозділу «КОРД» та роти особливого призначення були сформовані штурмовий загін та група прикриття. Квадрат проведення операції було оточено, перехожі евакуйовані, аби уникнути жертв серед цивільного населення та втечі зловмисників. За ситуацією стежили з повітря за допомоги аеророзвідки. На місці чергували екстрені служби міста.

На заклик перемовників здатися злочинці повідомили, що у них — заручник та поставили вимогу надати їм гроші, автотранспорт та «коридор» до окупованої території. У разі невиконання вимог погрожували вбити захопленого чоловіка.

У дію вступив план «Заручник». Під прикриттям бронеавтомобілю група захоплення з числа спецпризначенців «КОРД» двома групами штурмувала будинок, знешкодила злочинців та звільнила заручників.

Після цього приміщення обстежили кінологи зі службовими собаками та вибухотехніки – на випадок, якщо злочинці залишили вибухові «сувеніри».

По завершенню навчань начальник поліції Донецької області Микола Семенишин зібрав учасників спецоперації та керівників територіальних підрозділів поліції, які стежили за діями поліцейських, аби підбити підсумки тренування.

Генерал відзначив, що навчання пройшли на гідному рівні.

«Ми готові до дій в екстремальній ситуації та будемо вдосконалювати свої навички. Незабаром подібні навчання пройдуть в кожному відділі та відділенні поліції», — повідомив генерал.